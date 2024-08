Kika Silva sorprendió a sus seguidores con inesperado cambio de look - Chilevisión

La influencer estaba "chata" de su cabello y consultó con su estilista sobre qué podría hacer para darle un nuevo aire.

Kika Silva subió a sus redes sociales un registro en el que mostró de manera inesperada un cambio de look que se enfocó directamente en su tradicional cabello rubio.

"No les había contado, pero hace dos días fui donde Juan Pablo. Para los que no saben, él me ve el pelo desde que tengo 15 años", comenzó contando en sus historias a través de Instagram.

Y es que fue su estilista quien le dio la idea que rápidamente convenció a la influencer. "Muchas veces él decide por mí, conversamos", aseguró.

Necesitaba un cambio de look

"El otro día llegué y le dije: 'Estoy media chata de mi pelo, ¿qué hacemos? Le cortamos las puntas, lo dejamos crecer de nuevo...', y me dice: 'Oscurezcámoslo', y le hice caso", sinceró en la red social.

Varios tonos menos de los que tenía y a los que estaban acostumbrados sus seguidores, aunque rápidamente le hicieron notar que el nuevo color era de todo su gusto.

Sin embago, Kika no se mostró del todo segura: "En este minuto, con esta luz, me veo un poco rubia de nuevo, pero en verdad está súper oscuro, y si no, no sé, ¿me lo debería oscurecer más?", cerró.

