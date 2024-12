Julianno Sosa respondió a las duras críticas por su debut en el boxeo: “Yo tengo claro que...” - Chilevisión

Tras dos años de entrenamiento, Julianno Sosa debutará en la "Velada de Boxeo", donde también se presentarán otros exponentes de la misma disciplina y cuyo evento aún cuenta con entradas disponibles.

Julianno Sosa se defendió de las críticas que recibió tras anunciar su debut en el boxeo este próximo 14 de diciembre en la "Velada de Boxeo Sosa Mafia".

El cantante urbano lleva dos años entrenando para este debut, sin embargo fue cuestionado por el nivel de exposición que está teniendo, en comparación con otros deportistas de la misma disciplina.

Al respecto, Julianno ocupó su cuenta de Instagram y señaló a través de sus historias: "Yo tengo claro que peleadores llevan años tratando de que los pesquen y siempre esperan que salgan mundiales para que los medios les den atención".

En esa misma línea, agregó: "Esto no es para mí, es para ustedes. Este 14 independientemente de quien gane, ganará el box, el deporte de contacto. Hagamos que cambie la historia".

En el evento también estarán presentes otros exponentes como La Diosa Mascareña, Mapuche de Oro y Nicole Araya, por lo que Julianno aseguró que esto se trata de un compromiso serio para él.

"Sé que quizás no se pueden comparar los años que muchos llevan a los que llevo yo entrenando, por eso no me tomo a chiste esto, ni chisteo con esto. Debutaré de verdad y pelearé de verdad", sentenció el cantante urbano.

Además, Julianno Sosa envió un potente mensaje a sus seguidores: "Espero que después de esto, muchos niños, jóvenes y adultos lleguen a sus gimnasios motivados por un cambio".

"La Velada de Boxeo Sosa Mafia" se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre en el Centro de Deportes Colectivo del Estadio Nacional a las 19:00 horas.

Sus entradas se venden a través del sitio web de Ticketmaster y los precios varían entre los $14.375 hasta los $28.750.

