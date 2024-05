JP Queraltó desclasificó complejo inicio de su “dupla” con Felipe Avello: “Lo pasaba pésimo” - Chilevisión

Juan Pablo Queraltó recordó cuando trabajó junto al comediante en el extinto programa SQP. "La nueva generación no cacha lo que hago ahora, cacha lo de Felipe Avello", reconoció.

Juan Pablo Queraltó recordó su pasado televisivo en programas de farándula, especialmente en SQP de Chilevisión, donde formó una hilarante dupla con Felipe Avello.

"La nueva generación no cacha lo que hago ahora, cacha lo de Felipe Avello, y me encanta", señaló Queraltó en entrevista con La Cuarta.

En ese sentido, el conductor de Sabingo afirmó que su rol en aquella época "siempre fue el de informar y no el de opinar, porque sentía que opinar podía herir alguna susceptibilidad, y me ponía en el lugar de esas personas (famosos)".

La dupla de Juan Pablo Queraltó y Felipe Avello

El periodista compartió el panel de SQP con distintas figuras del espectáculo como Cristián Sánchez, Ignacio Gutiérrez, Ítalo Passalacqua, Marcela Vacarezza y Francisca Merino.

Sin embargo, su complicidad con Avello fue más fuerte y hasta el día de hoy se viralizan algunos momentos en redes sociales. Al respecto, reconoció que "al principio lo pasaba pésimo" con las intervenciones del comediante.

"Felipe era el disruptivo del panel. Cuando yo daba una información, me sacaba la mugre escribiéndole a la persona, y me daban mi tiempo, él me interrumpía", recordó.

Incluso, JP aseguró que desde la producción del programa le pidieron entrara en la dinámica del humorista.

"Notaban mi cara de molestia. Me relajé cada vez más y empecé a ver a Felipe con otra mirada del humor y entretención. Y fue un acierto", sostuvo.

Con el paso de los capítulos, Queraltó y Avello formaron una amistad que sigue hasta la actualidad. Hace poco se reencontraron cuando el periodista asistió como público a un show en Monticello.

"Con Felipe jugábamos, lo pasábamos bien, a veces eran 45 o 50 minutos en que todo el panel estaba riendo; la sintonía no funcionaba en nada, nos iba mal, pero era tanto el humor y la buena onda, que generaba esos momentos de alegría", rememoró.

Por lo mismo, el animador expresó que "hoy se lo agradezco, porque gran parte de yo ser tan relajado e histriónico se lo debo a Felipe Avello; me enseñó mucho en ese sentido. Lo observaba y me solté en hacer muchas cosas en televisión que jamás pensé".