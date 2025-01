“Hay que vivirlo”: Daniela Castillo alzó la voz tras dichos de Daniela Aránguiz por duelo de Caszely - Chilevisión

La cantante, quien perdió a su padre en 2021, publicó una profunda reflexión a raíz del polémico cuestionamiento de la ex Mekano al luto de Carlos Caszely.

Daniela Castillo alzó la voz en redes sociales tras el polémico cuestionamiento que hizo Daniela Aránguiz al duelo de Carlos Caszely, quien en febrero de 2022 sufrió la pérdida de su esposa.

En concreto, la cantante se refirió a los dichos de Aránguiz, quien afirmó que "sí se tiene que dar el tiempo para llorar, pero en mi casa me enseñaron que máximo son 3 días y lo agradezco con mi vida porque la vida continúa y uno no puede ser egoísta con tu familia y con tu alrededor”.

Minutos antes, el ex futbolista detalló los efectos que ha tenido el fallecimiento de su mujer, asegurando que incluso ha pensado en quitarse la vida producto de la depresión.

Por lo anterior, la ex participante de Rojo publicó un extenso video para reflexionar sobre el duelo, teniendo en cuenta que ella sufrió la dolorosa muerte de su padre en 2021 a causa del COVID-19.

La reflexión de Daniela Castillo tras polémica de Daniela Aránguiz

"No creo que (Daniela) lo haya hecho con mala intención, aun así creo que es importante hablar de este tema porque muchas veces uno no sabe qué hacer con la persona que pierde alguien tan importante", planteó Castillo.

En ese sentido, sostuvo que "si no te ha tocado perder a alguien tan importante en tu vida, no sabes lo que significa, no sabes lo que es. Es como hablar de la maternidad sin ser mamá, las mamás me van a entender".

"Hay que vivirlo y atravesarlo para saber lo que significa realmente. Hay distintos tipos de pérdida. A mí me tocó perder a mi papá que era un referente muy importante en mi vida y yo viví mi duelo desde un lugar muy distinto al que vivió, por ejemplo, mi mamá", añadió.

"Mi mamá estuvo casada con mi papá durante 40 años y me tocó vivir de muy cerca su pena, su duelo, su desolación, su soledad, su angustia. Cuando pierdes a alguien el mundo se paraliza", comentó la artista.

En línea con lo anterior, Daniela Castillo afirmó que "el duelo no tiene un tiempo determinado, puede durar un mes como puede durar 15 años. Es tan personal, tan personal, que uno no puede opinar de cómo deberías vivir tu duelo".

