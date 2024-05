“Cuatro días mal”: Gissella Gallardo generó preocupación tras acudir a clínica por problema de salud - Chilevisión

La ex esposa de Mauricio Pinilla compartió detalles en sus historias de Instagram, donde explicó que llevaba varios días arrastrando complicaciones.

Gissella Gallardo preocupó a sus seguidores de las redes sociales tras sufrir un problema de salud que la obligó a ir a un recinto médico en busca de ayuda.

Según contó la ex esposa de Mauricio Pinilla en las historias que compartió en su cuenta de Instagram, arrastró esta complicación durante varios días, hasta que este lunes ya no pudo más y acudió a una clínica.

En las imágenes que compartió en su red social, se le puede ver con rostro decaído junto al mensaje “enfermita”.

El problema de salud de Gissella Gallardo

En la misma postal Gissella Garllardo dejó ver que estaba acostada en una camilla, siendo tratada a través de un catéter en su antebrazo.

Si bien no detalló qué problema de salud la afectó, en un video explicó que “ya me voy a mi casita, estoy esperando a que me vengan a sacar esto. Es virus, nada bacterial ni nada grave. Gracias a todos los que me han preguntado”.

“Ay, mi cara! Llevo cuatro días así mal. Cuídense mucho, porque las clínicas están repletas”, aseguró.