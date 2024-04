Cony Capelli habla de su gesto solidario con joven en rehabilitación: “Lo hago porque me nace” - Chilevisión

La ganadora de Gran Hermano Chile comenzó a idear la idea de ayudar en la rehabilitación de una persona por adicción a las drogas.

Constanza Capelli ha concretado uno de sus mayores anhelos tras ganar Gran Hermano Chile. Se trata de una noble acción solidaria con una persona que busca sanarse de su adicción a las drogas.

Después de salir del reality, Capelli dio forma a la idea de ayudar a una institución que trate este tipo de enfermedades, como un gesto a su propia historia de vida y superación.

VER MÁS SOBRE CONY CAPELLI

Fue así como llegó al centro de rehabilitación Reinvéntate, fundado en 2018 bajo "una metodología moderna e idónea para la rehabilitación de las personas con trastornos adictivos severos", según indica en su sitio web.

Por esta razón, en enero pasado organizó una venta de ropa de su clóset para costear la internación de un joven llamado Mauricio.

Una iniciativa que se repetirá este sábado 4 de mayo, en un evento que incluirá prendas de figuras del espectáculo local como Gala Caldirola, Maxi Ferres y Silvana Varas. Además, se contempla un "meet and greet" con la ex jugadora de GH.

Todo lo recaudado se destinará para que Mauricio continúe con su tratamiento.

El gesto solidario de Cony Capelli

En conversación con LUN, la conductora del react de Got Talent Chile afirmó que "pudimos becar a una persona y Mauricio lleva dos meses absolutamente limpio".

"Esto involucra a una familia y es súper importante que ellos puedan apoyar. Por eso no es salvar a una persona, sino rehabilitar a una familia entera", explicó.

Hace unos meses la comunicadora colabora con el centro Reinvéntate, al cual llegó por recomendación de su mamá, Paola Capelli.

"Me contó que una chica, que se llama Nicole y que trabaja en este lugar, tenía el sueño de crear un centro de rahibilitación para mujeres con sala cuna o guardería para que no perdieran la tuición de sus hijos", señaló.

"Yo estaba almorzando con mi mamá y me emocioné mucho. Las dos nos pusimos a llorar y pensé: tengo que hacer algo", agregó.

En ese sentido, Cony reflexionó que "no siento que estoy en deuda, lo hago porque me nace. Y una vez que Mauricio termine su rehabilitación, mi idea es no parar de meter gente y rehabilitar familias, así que vamos a seguir con distintas iniciativas hasta que él se recupere".