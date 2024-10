Cony Capelli confesó problemas amorosos con Luis Miguel Castro: “Esto viene hace muchos meses” - Chilevisión

En conversación con Carla Jara, detalló que hoy en día no se casaría con su pareja debido a que no están en un buen momento para su relación.

Constanza Capelli fue la primera invitada a la segunda temporada del podcast Entre Copas y Amigas de Carla Jara, instancia en que confesó el mal momento que está teniendo en su relación con Luis Miguel Castro.

Y es que, a pesar de que la pareja sigue con un proyecto en común a largo plazo, las visiones de vida que tiene cada uno sería un detalle que estaría mermando en su noviazgo.

"No estamos en un buen momento"

Durante una dinámica de Verdadero o Falso, Carla Jara le preguntó a Cony si es que se casaría con Luis Miguel "en estos días", pregunta que no resultó como todos esperaban.

"No, diría que no. Yo creo que diría que no porque siento igual que cuando me entrevistaron antes, teníamos un proyecto bien claro y lo seguimos teniendo, de una relación a largo plazo. Pero estamos en el proceso de conocernos y en ese proceso también pasan muchas cosas", confesó la ganadora de Gran Hermano Chile.

En este sentido, detalló que "mi corazón está un poquito medio vibrando un poquito bajo en ese sentido. No estamos en un buen momento, pero siento que reconozco lo linda y buena persona que es, hay veces que simplemente las cosas no funcionan".

Sin embargo, aclaró que este complejo periodo no tendría relación con su reingreso a Gran Hermano. "No tiene nada que ver con el tema del reality, esto viene hace muchos meses atrás".

"Él es un hombre increíble, pero tenemos muy distintas visiones de la vida", comentó Capelli, argumentando que ella es "una mujer que me gusta mucho estar sola, en cambio, él es una persona que le gusta mucho el tiempo en pareja, a mí me gusta mi vida muy en individual".