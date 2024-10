¿Por quién será? Camila Power publicó video votando para eliminar a participante de Gran Hermano - Chilevisión

A través de sus redes sociales, la ex jugadora ha estado haciendo campaña para que uno de sus ex compañeros abandone el reality show.

La ex participante de Gran Hermano Chile, Camila Power, generó todo tipo de reacciones tras compartir un video en sus redes sociales mientras votaba por uno de sus ex compañeros de encierro.

Recordemos que esta es la última placa de eliminación en que se vota por un jugador para abandonar el reality show, puesto que desde la próxima semana se votará en positivo.

La polémica votación de Power en Gran Hermano Chile

Con la característica canción de Gran Hermano de fondo, Power publicó en sus historias de Instagram un video en donde se muestra dos celulares votando "IVAN" al 3331.

Esta intención de querer sacar a Iván Cabrera del programa también fue publicada en su canal de difusión, en donde acusó al karma por hacer lo suyo luego de que el bailarín hablara sobre ella.

Por su parte, Iván pidió a través de sus redes sociales que lo dejaran disfrutar de una semana más en Gran Hermano Chile.

"Si estás viendo este video es porque caí a placa. Te quiero pedir tu apoyo, no tengo ganas de irme, tengo ganas de llegar a la final (...) no te voy a decir que votes alguien en particular porque no es mi onda, así que vota por quien tú quieres que se vaya, menos yo", dijo.

Revisa AQUÍ la historia de Camila Power: