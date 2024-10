Cony Capelli arremetió contra tiktoker tras dichos de Linda en GH: “Jamás me quedaré callada” - Chilevisión

A través de redes sociales, la ganadora de Gran Hermano Chile se fue con todo contra Danilo21, influencer conocido por comentar temas de la farándula chilena.

Constanza Capelli se refirió a los recientes dichos de Linda Marcovich en Gran Hermano Chile, donde expuso su molestia por los comentarios de un tiktoker.

En una conversación con Michelle Carvalho, Marcovich habló sobre el odio en redes sociales y apuntó contra un usuario.

"Hay uno que hace TikTok que me hizo mier..., que se pone unas orejitas", afirmó la gitana, haciendo alusión a Danilo21, conocido por comentar distintos temas del espectáculo chileno.

"Me odiaba, como que la agarró conmigo. Subía videos de mí", afirmó Linda. En tanto, Michelle aseguró que dicho creador de contenidos es su "amigo".

🔴🗣️ “Hay un tiktoker q se pone unas orejitas para hablar y me hizo mierd*…”

Cony Capelli respaldó a Linda y arremetió contra tiktoker

A través de su cuenta de X, la ganadora de Gran Hermano respondió a un usuario que subió la conversación de Linda y Michelle.

"Nefasto. Pero no es culpa de Michu (Michelle Carvalho) lo que las personas que la rodean haga. Cada persona debe responder por sus propios actos", apuntó.

Luego, un usuario preguntó "Cony, el Danilo dijo que lo amenazaste por chat y trataste horrible y por eso ahora te tira hate", a lo que Capelli contestó: "¿Él dijo eso? No me sorprende, no es la primera vez que se manifiesta con esa soberbia, falacias y violencia".

"Yo le hablé por todas las cosas que hablaba de mí, diciéndole que me parecía lamentable su forma de expresarse, debatimos al respecto y lo bloqueé. No hubo nada más", explicó la ex bailarina.

Asimismo, sostuvo que su conversación fue "muy amenazante" y publicó capturas del acalorado chat con el creador de contenidos.

Finalmente, por medio de la misma red social, Constanza expresó: "¿Hasta cuándo tengo que permitir que personas como él digan lo que quieran y esperen no ser cuestionados por sus dichos?, ¿dónde está la amenaza de la que me acusaste?, ¿dónde está mi humillación hacia ti?".

"Ante personas como tú jamás me quedaré callada. Me aburrieron", remató la ex jugadora de Gran Hermano.