¿Avergonzada? La reacción en vivo de Chama al ver su día de furia con Gran Hermano Chile - Chilevisión

Alexandra Méndez visitó los estudios de Chilevisión y reaccionó en vivo a su fuerte discusión en el confesionario. "Pensaba que era una conversación privada", aseguró.

Alexandra Méndez, última eliminada de Gran Hermano Chile, reaccionó en vivo a su día de furia con el mandamás de la casa.

Recordemos que a fines de agosto, la ex jugadora conocida como Chama protagonizó un tenso momento con la voz del reality show.

Esto, luego de que activara una alarma a las 11:00 horas para despertar a quienes aún seguían durmiendo en la casa. Luego de esto, la modelo reaccionó furiosa, golpeó la puerta del confesionario y se enfrentó a "Big".

"Me parece una gran falta de respeto que me pongan esa alarma si yo no estoy en el sótano. Todas las mierdas, las putas plantas que tienes, duermen hasta quién sabe qué hora", dijo en esa ocasión.

Pese a los intentos de Gran Hermano por calmarla, Méndez elevó aún más la voz, se sacó el micrófono y se retiró del confesionario.

La reacción de Chama a su día de furia con Gran Hermano

"¿Qué te pasa cuando ves estas imágenes?", preguntó Diana Bolocco a Chama durante su visita a los estudios de Chilevisión.

"Horrible, patético. Sé que cometí demasiados errores, igual sé que me equivoqué, dije muchas cosas que yo pensé que estaba teniendo una conversación sólo con Big, que eso no era emitido", señaló Méndez.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Ante esto, Bolocco afirmó "¿eso es lo que te preocupa? Si no hubiese sido emitido, ¿era permitida esa reacción?". "No, de ninguna forma", respondió Alexandra, agregando que "yo pensaba que era una conversación privada entre él y yo".

"La forma fue fatal, pero mi molestia era por cosas que me dijo Big al principio, que no se emitieron, que yo aquí venía a trabajar y cosas así", reveló la eliminada de Gran Hermano.

Mira el momento acá: