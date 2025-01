Canción que representa a Chile en Viña 2025 desató furia de concejal republicano: “Nos violenta” - Chilevisión

El concejal republicano Andrés Solar rechazó la elección de Infernodaga de Dani Ride como la representante de la competencia internacional de Viña 2025.

Una particular polémica surgió por la canción que representará a Chile en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2025.

El concejal republicano de Viña del Mar, Andrés Solar, pidió la palabra en medio de una sesión para manifestar su rechazo al tema Infernodaga del cantante chileno Dani Ride.

"La canción que representa a Chile da vergüenza, hoy sólo quiero decir que ojalá le vaya pésimo", partió diciendo Solar en un extracto subido a su cuenta de Instagram.

Polémica por canción que representará a Chile en Viña 2025

El miembro del Concejo Municipal apuntó a la letra de la composición del artista nacional: "Es una canción violenta que hace burla de muchos de nosotros, los creyentes".

Asimismo, el militante republicano criticó el videoclip de Infernodaga, asegurando que está lleno de "blasfemas y actos sacrílegos" por la inclusión de varios símbolos religiosos.

"No es posible que la canción que deberían representar a los chilenos, hoy sea una ofensa para una gran mayoría de ellos, superaron límites", arremetió el político.

Finalmente, sostuvo que "la canción no me representa, ni a mí ni a muchos chilenos que somos creyentes, sino que nos violenta".

La historia detrás de la canción que representa a Chile

En una entrevista con CHV Noticias en 2021, Dani Ride afirmó que Infernodaga habla sobre su "salida de clóset en una familia y entorno cristiano súper complejo".

"La planteé de una manera súper metafórica, la describo como un poema bailable", dijo en ese momento el cantante.

"Siempre me metieron en la cabeza el luchar por una salvación, incluso de privarme a mí de hacer cosas. Me cansé finalmente, este paraíso o salvación ya me sabe a infierno y horrible, en realidad ya es algo tortuoso vivir así mi vida", planteó en 2021.

Tras las declaraciones del concejal republicano, Movilh emitió un comunicado en apoyo al representante chileno. "Basta de homofobia y de las abusivas injerencias de los republicanos contra las personas LGBTIQ+", declararon.

"Felicitaciones a Dani Ride por sus triunfos. Sin duda te lucirás. Brillarás. Las personas apoyarán tu arte", agregó la organización.