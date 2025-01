Anita Alvarado desató su furia tras regalo de hombre al que calificó de “miserable” - Chilevisión

La geisha chilena trató de "miserable" al autor de las flores, admitiendo que conocía personalmente al sujeto en cuestión.

Anita Alvarado usó sus redes sociales para dar a conocer su molestia luego de que un admirador le enviara un ramo de flores a su casa.

Sin embargo, la ex geisha chilena reveló que quien le había enviado el obsequio era un hombre que ella tenía bloqueado. Además, se molestó por el tamaño del presente recibido.

Anita enfurecida por regalo de admirador secreto

"Quiero agradecer a la florería Picasso, estoy terminando de hacer deportes y me encuentro con este ramito de rosas que me mandó un hombre, que lo tengo bloqueado", partió diciendo Anita en su último post de Instagram.

En este sentido, le mandó un duro mensaje al autor de las flores: "No me mandes esta cagadita de flores de rosas. Mándame un buen paquete de rosas, porque en esta florería encuentras rosas maravillosas y ramos grandes".

Tratándolo de "miserable", Alvarado informó que no desbloquearía al hombre por mandarle un regalo. "Soy capricornio, me encanta todo lo que sea grande, todos los regalos me encantan, pero esto, no", cerró.

En dicha publicación, donde se lee "a veces me enojan las cosas tontas", más de 500 personas salieron a comentar el bullado mensaje de Alvarado, principalmente apoyando sus palabras.

"Anita nos enseña que nunca hay que conformarse con poco, siempre aspirando a más" y "seguí bloqueado por amarrete", escribieron algunos seguidores.

Revisa AQUÍ el video de Anita Alvarado: