Adriana Barrientos indignada por citación a caso de Nayara Vit - Chilevisión

La panelista de farándula reclamó no tener parte en el caso de la muerte de la modelo brasileña y aseguró que la defensa del empresario acusado la de presiones para presentarse a declarar.

Hoy se dio inicio al juicio contra Rodrigo del Valle Mijac por la muerte de la modelo Nayara Vit , caso en el que fue citada a declarar Adriana Barrientos.

Cabe recordar que la muerte de la brasilera fue el 7 de julio de 2021 y el empresario se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde abril de 2023.

Ahora la modelo tendrá que ponerse a disposición de la Fiscalía y el Ministerio Público junto a otros 200 testigos, algo que no dejó para nada conforme a la modelo.

"Yo vivía a la vuelta (del edificio de Nayara) y los conocía porque eran vecinos del barrio, nada más. No tenía mayor vínculo", aclaró en conversación con Contigo en la Mañana.

La molestia de Adriana Barrientos

Según declaró la panelista de farándula, ella no tiene mucho que ver con el caso y aseguró que se molestó mucho cuando el abogado de Rodrigo del Valle la convocó.

"A mí se me había convocado para ser testigo sin siquiera consultarme si es que quiero participar de algo en lo que no tengo absolutamente nada que ver. A Rodrigo lo conozco hace 10 años y a Nayara la habré visto 7 u 8 veces. Eran de mi simpatía ambos como pareja, pero de ahí a yo poder declarar algo en donde no tengo arte ni parte...", reclamó.

"La Leona" explicó que fue la defensa del empresario quien la citó a declarar, momento en que ella llamó al abogado para pedir explicaciones sobre el caso.

En esa ocasión, habría recibido presiones de parte del defensor y acusó que "el abogado me responde de una manera súper violenta".

"La defensa de Rodrigo del Valle me respondió diciendo de una manera matonezca 'atrévete a no llegar' y me corta el teléfono", reclamó Adriana Barrientos.