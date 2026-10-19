19/ 10/ 2026 23:18

¿Lluvias fuertes o ciudades obsoletas? Los factores que influyen en inundaciones por sistemas frontales en Santiago

Actualmente, hay más de 10.000 proyectos de inversión pública en ciudades chilenas y apenas 119 de ellos apuntan a prevenir desastres por cambio climático. Es el 0,1%. El martes pasado Santiago lo pagó y muy caro: las calles se vieron convertidas en río, los pasos bajo nivel anegados, los edificios bajo el agua. ¿Fue solo una lluvia inusualmente fuerte o son nuestras ciudades las que ya no dan abasto? A menos de 24 horas de otra tormenta que se avecina, nos preguntamos: ¿Los planos reguladores quedaron obsoletos? El reportaje es de Soledad Rodríguez.