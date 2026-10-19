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¿Lluvias fuertes o ciudades obsoletas? Los factores que influyen en inundaciones por sistemas frontales en Santiago

Soledad Rodríguez
Por Soledad Rodríguez

Periodista reportajes CHV Noticias

Actualmente, hay más de 10.000 proyectos de inversión pública en ciudades chilenas y apenas 119 de ellos apuntan a prevenir desastres por cambio climático. Es el 0,1%. El martes pasado Santiago lo pagó y muy caro: las calles se vieron convertidas en río, los pasos bajo nivel anegados, los edificios bajo el agua. ¿Fue solo una lluvia inusualmente fuerte o son nuestras ciudades las que ya no dan abasto? A menos de 24 horas de otra tormenta que se avecina, nos preguntamos: ¿Los planos reguladores quedaron obsoletos? El reportaje es de Soledad Rodríguez.

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