18/ 10/ 2026 23:06

¿Adopciones irregulares o tráfico de niños? Investigan a exjuez por sustracción de menores de edad en Yumbel

Un equipo de Reportaje A Fondo investigó durante meses una serie de denuncias de adopciones irregulares y presunto tráfico de niños ocurridos entre las décadas de 1980 y 1990. Actualmente, existen más de 700 causas que aún están en investigación. En este contexto, al menos cinco familias entrevistadas apuntaron a una misma persona como responsable de los hechos denunciados: el exjuez de familia Julio Capilla, en la ciudad de Yumbel.