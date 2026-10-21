21/ 10/ 2026 22:27

A FONDO | Por robos de celulares, estafas y otros delitos: Conciertos de BTS dejaron un saldo de 28 detenidos

La revista “Forbes”, especialista en economía, estimó que el paso de BTS en Chile dejó 50 millones de dólares. Este grupo surcoreano tiene miles de fans en nuestro país, una comunidad que se caracteriza por ser muy organizada y muy respetuosa. Pero, hay otros que aprovecharon este furor para cometer delitos. Un equipo de reportaje A Fondo pasó los 3 días de conciertos afuera del Estadio Nacional y vimos la otra cara de un espectáculo mundial. 28 detenidos, robo de celulares, estafas, padres esperando horas a sus hijas e hijos y una serie de delitos relacionados con negocio ambulante ilegal. El reportaje es de Jaime Orellana.