Abogado de Manuel Monsalve tras visita en Capitán Yaber: “No tenemos conocimiento de nuevas amenazas” - Chilevisión

Los abogados de Manuel Monsalve, Lino Disi Pavlic y Cristián Arias, llegaron hasta el Anexo Cárcel Capitán Yáber, luego de que el ex subsecretario del Interior fuese trasladado durante la madrugada de este sábado para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva. Al respecto, el equipo legal detalló los pasos a seguir en torno a la investigación en curso por violación y abuso sexual y en esa misma línea, Lino Disi se refirió a las declaraciones de Gendarmería de Chile, quienes aseguraron que el traslado de la ex autoridad desde la Cárcel de Rancagua, se había provocado por nuevas amenazas, distintas a las que recibió por parte de Antonella Marchant, sin embargo precisó en que "no tenemos conocimiento respecto de nuevas amenazas".