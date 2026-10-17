17/ 10/ 2026 21:32

VIDEO | Así fue el rescate de Carabineros tras la avalancha en Portillo que dejó tres muertos

Tras la avalancha ocurrida este sábado en el centro de esquí Portillo, que dejó tres víctimas fatales y cuatro personas lesionadas, un vigilante del recinto alertó a Carabineros, quienes acudieron al lugar para realizar el rescate. En el marco de la investigación a cargo de la Fiscalía, que está tomando declaración a víctimas y testigos, registros compartidos por Carabineros muestran cómo se desarrolló el procedimiento, en el que participó personal policial junto a un helicóptero de la Brigada Aeropolicial. En tanto, continúa el operativo de búsqueda de las personas desaparecidas.