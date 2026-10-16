Temblor hoy 16 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 16 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 16 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.1

Hora: 07:04 horas.

Epicentro: 110 km al sureste de Ollagüe.

Profundidad: 208 km.

Magnitud: 3.7

Hora: 04:08 horas.

Epicentro: 76 km al noroeste de San Antonio de los Cobres.

Profundidad: 235 km.

Magnitud: 3.2

Hora: 00:03 horas.

Epicentro: 81 km al sureste de Socaire.

Profundidad: 192 km.