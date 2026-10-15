Temblor hoy 15 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este jueves 15 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, jueves 15 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.0

Hora: 06:22 horas.

Epicentro: 38 km al SO de Mina Collahuasi.

Profundidad: 119 km.

Magnitud: 3.1

Hora: 02:07 horas.

Epicentro: 77 km al O de de San Antonio de los Cobres.

Profundidad: 212 km.

Magnitud: 3.4

Hora: 01:14 horas.

Epicentro: 6 km al SE de Punta de Choros.

Profundidad: 40 km.