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Superintendencia inicia proceso sancionatorio contra siete AFP tras millonarias pérdidas

José Ignacio Atenas
Por José Ignacio Atenas

Periodista de CHV Noticias

La histórica caída de los fondos de pensiones, especialmente del Fondo E, que acumula una baja superior al 10% en lo que va del año, ha generado preocupación entre los afiliados y abierto distintos flancos contra las AFP. La Superintendencia de Pensiones inició procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras, mientras que algunos cotizantes han presentado acciones judiciales y organizaciones como Conadecus evalúan demandas colectivas.

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