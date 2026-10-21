21/ 10/ 2026 15:48

Superintendencia inicia proceso sancionatorio contra siete AFP tras millonarias pérdidas

La histórica caída de los fondos de pensiones, especialmente del Fondo E, que acumula una baja superior al 10% en lo que va del año, ha generado preocupación entre los afiliados y abierto distintos flancos contra las AFP. La Superintendencia de Pensiones inició procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras, mientras que algunos cotizantes han presentado acciones judiciales y organizaciones como Conadecus evalúan demandas colectivas.