¿Por qué el diputado Jaime Naranjo renunció al Partido Socialista tras 33 años de militancia? - Chilevisión

El ahora ex militante del PS informó su renuncia en el Congreso, asegurando que es "un grito de auxilio". Además, descartó que su decisión se deba a alguna "aspiración electoral".

El diputado Jaime Naranjo renunció a su militancia por el Partido Socialista (PS) tras 33 años, asegurando que no está conforme con la forma de hacer política que tiene la colectividad.

En el Congreso, el ahora ex militante del PS ahondó en las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, aclarando que "me sigo sintiendo socialista".

Jaime Naranjo renunció al PS

"Hoy en día, esa forma de hacer política en la cual yo me formé y me crié, lamentablemente no existe en algunos partidos políticos", comenzó el parlamentario.

En esa línea, recalcó de inmediato que "no es que esté renunciando a ser socialista, ni a los ideales que me llevaron a formar parte del PS. Me sigo sintiendo socialista, solo he querido hacer un llamado de alerta, un grito de auxilio".

"Un grito para decirle a los militantes y dirigentes del PS que la forma en como estamos haciendo política al interior del partido nos está dañando. No solamente en el ámbito político, sino que en las relaciones humanas", reflexionó.

"Mi estilo de política ha sido siempre de solidaridad, de cooperación, de respeto, de consideración, y me voy a mantener en ese espíritu y en ese ámbito (...) esto no tiene que ver con ninguna aspiración electoral", continuó.