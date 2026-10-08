08/ 10/ 2026 18:26

“Pensé que era un terremoto”: Vecino relató los minutos de terror por aluvión en Las Condes

Un vecino de San Carlos de Apoquindo tomó un contacto en vivo con CHV Noticias, en medio del aluvión que afecta a la comuna de Las Condes. El hombre, identificado como Franco, relató que comenzó a sentir que su casa temblaba durante unos cinco minutos, situación que inicialmente confundió con otro fenómeno. “Empecé a sentir que la casa empezó a temblar un poco, yo pensé que era un terremoto y después me enteré de que se había desbordado la quebrada”, contó. Al salir de su vivienda, se encontró con un enorme caudal de agua que descendía por calle General Blanche, arrastrando rocas de gran tamaño.