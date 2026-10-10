“Pensaban que estaba muerto”: Chofer de camión detalla cómo sobrevivió a aluvión en Las Condes

El camionero tenía un pasado como deportista y había sobrevivido a un accidente de tránsito, lo que lo ayudó a saber qué hacer y mantener la calma en medio de la situación.

El pasado de Danny Castillo, un venezolado con residencia definitiva en Chile, lo ayudó a saber qué hacer el jueves tras quedar atrapado en medio del aluvión que afectó a Las Condes.

A través de redes sociales se viralizó cómo este hombre se mantuvo sobre su camión mientras era arrastrado por el barro y las rocas, hasta que logró saltar a un árbol, resultando ileso y generando sorpresa entre las autoridades.

Así vivió Dany Castillo el aluvión en el sector oriente de Santiago

En conversación con Las Últimas Noticias. Dany indicó que estaba cerca de General Blanche cuando vio el aluvión a unos 300 metros de distancia. “Fue cuestión de segundos. Vi el torrente, las piedras, el lodo y la gente tocando la bocina. Traté de darme la vuelta, pero el aluvión me alcanzó y me tumbó el camión“, recordó.

En este sentido agregó que su primera reacción fue cubrirse los brazos y piernas para no quedar atrapado mientras su máquina iba siendo chocada por los otros autos que estaban en la misma situación. “Sentía que si me quedaba adentro, se iba a llenar de barro y me iba a ahogar“, comentó.





“Sentía que iba surfeando en una tabla. El camión iba como una bicicleta sin frenos en bajada. Veía a la gente pidiéndome auxilio, pero no podía lanzarme a ayudarlos porque me arrastraba la corriente a mí también“, expresó.

En medio del caos, Dany recordó su pasado como deportista, pensó en las películas y en cómo había sobrevivido a un accidente de tránsito años atrás, con esto, vio un árbol y saltó del vehículo.

‘Tuve que pararme y saltar para abrazarlo, en lo que me volteo y me agarro con fuerza, venía otro auto detrás que chocó directamente donde yo estaba sentado y terminó de reventar el camión. Si me quedo dos segundos más arriba del camión, me mata”, indicó sin tapujos.

“Si no mantengo esa clama y esa rapidez física, no la cuento“, añadió. Tras esta temeraria acción logró bajar del árbol y llegó caminando hasta un punto donde personal municipal y de emergencia se encontraba ayudando. “Pensaban que el chofer del camión estaba muerto por como había quedado la máquina“, cerró.