El presidente Gabriel Boric fue increpado por un sujeto durante una actividad este viernes en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

El mandatario asistió a la inaguración de la 31° Conferencia del Día Mundial de Libertad de Prensa 2024, donde un hombre desplegló en lienzo y recordó el asesinato de la periodista Francisca Sandoval, quien murió tras recibir un impacto de bala el 1 de mayo de 2022 mientras cubría una marcha.

Mientras el mandatario expresaba su discurso frente a los presentes en el centro cultural, fue interrumpido por el hombre, quien desplegó el lienzo con una imagen de la fallecida comunicadora y relató lo ocurrido hace dos años.

“Carabineros de Chile no actuó, el Ministerio de Interior, que es parte de la querella, no ha solicitado ninguna diligencia en la investigación para encontrar justicia para nuestra compañera periodista asesinada y no están hablando de libertad de expresión y libertad de prensa el día de hoy. Es una burla, señor presidente”, expresó entre gritos.

Por su parte, el jefe de Estado contestó que “no es una burla, señor, y acá venimos a defender la libertad de prensa".

"Acá tenemos el nombre de Francisca Sandoval, reportera y comunicadora de señal 3 de La Victoria", continuó.

"Le pido por favor que nos permita continuar con esto, porque Franscisca Sandoval es justamente un gran ejemplo de lo que tenemos que defender", agregó.

"Fue asesinada el 1 de mayo (…) y yo he estado con su familia permanentemente (...) No fue asesinada por Carabineros, pero fue asesinada de una manera brutal y merece justicia", insitió el mandatrio.