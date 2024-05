Pdte. Boric por polémico indulto a Luis Castillo: “A todas luces, creo que fue un error” - Chilevisión

En entrevista con radios Archi, el mandatario calificó el caso de Luis Castillo como algo “indeseable”. Además, reafirmó que “los indultos no son un cheque en blanco”.

El presidente Gabriel Boric calificó este jueves como un "error" el indulto a Luis Castillo, quien el pasado 29 de abril fue condenado a cuatro años de cárcel por un robo con intimidación en Copiapó.

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el mandatario fue consultado sobre el indulto a 13 personas concretado a fines de 2022, entre cuyos beneficiados estaba Castillo, autodenominado como "insurrecto".

VER MÁS SOBRE PDTE. BORIC

Pdte. Boric por indulto a Luis Castillo

"Los indultos no son un cheque en blanco, y por lo tanto, si alguien comete un delito, como es el caso de Luis Castillo, evidentemente tiene que estar tras las rejas", afirmó Boric.

En ese sentido, reconoció que el caso de Castillo "es indeseable y, evidentemente, a todas luces, que haya estado incluido en los indultos creo que fue un error".

"Hoy día está respondiendo la justicia como corresponde y eso demuestra que las instituciones en Chile funcionan", añadió.

Finalmente, concluyó que "sobre el resto me he pronunciado en reiteradas ocasiones, no voy a seguir profundizando en la polémica".

¿Quién es Luis Castillo?

El reciente condenado a cuatro años de pena efectiva por robo con intimidación en Copiapó, fue uno de los 13 indultados por el mandatario a fines de 2022 en el marco del estallido social.

Antes de ser indultado por el presidente Boric, Castillo mantenía 26 causas judiciales. Además, había sido condenado en cinco oportunidades por diversos delitos entre los que destacan robo con violencia, robo por sorpresa y hurto.

Pese a que el jefe de Estado afirmó que una de las condiciones para ser indultado era no tener condenas pendientes, esto no se cumplió en el caso de Castillo, provocando una crisis política que terminó con la salida de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos.