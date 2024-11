“Estaba como escuchando a mi hija que pedía ayuda”: Padre de Antonia Barra asesora a familia de denunciante de Monsalve - Chilevisión

El padre de la denunciante de Manuel Monsalve habló en exclusiva con CHV Noticias, indicando que como familia son asesorados por Alejandro Barra, padre de Antonia, quien se quitó la vida tras ser víctima de una violación y por la que fue condenado Martín Pradenas. "Al escuchar el relato de la víctima, estaba como escuchando a mi hija que me pedía a gritos ayuda. Yo no tuve la fortuna que tiene este papá de apoyar a su hija y que lo veo tan empoderado y me parece muy bien para lograr justicia. Yo no tuve esa oportunidad y si puedo aportar, encantado", afirmó Alejandro.