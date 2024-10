“No soy tu mami”: Irací Hassler generó controversia por particular video con comediante - Chilevisión

La actual candidata a la reelección por Santiago dividió a los usuarios por un registro con el comediante Hermann Heim. Algunos usuarios lo tildaron como “violento” y “mala broma”.

Irací Hassler, candidata a la reelección por la alcaldía de Santiago, generó controversia en redes sociales tras un particular video junto al comediante Hermann Heim.

En las imágenes, la actual jefa comunal de Santiago aparece "ahogando" a Heim en una pileta del cerro Santa Lucía.

"No soy tu mami, no soy tu hija, no soy tu prima. No soy tu mami, ¿te quedó claro? Soy tu candidata y tu vecina", dice Hassler durante el video publicado por el humorista.

Reacciones por video de Irací Hassler y Hermann Heim

El video se contextualiza como una promoción de la entrevista realizada por Hermann Heim a Irací Hassler, donde habló de diferentes temas con un toque de humor.

La frase que dice la alcaldesa de Santiago durante el registro hace referencia a su antiguo cruce con José Antonio Neme.

Sin embargo, esta promo causó diversas reacciones en los usuarios. A través de TikTok, si bien algunos entendieron la ironía, otro grupo de usuarios tildaron el video como "violento".

"¿Y esa violencia?", "no me gustó la broma", "cómo hacer anticampaña" y "esta publicidad nada que ver", fueron parte de los comentarios.

En la misma bandeja de comentarios, el propio comunicador aclaró que "ningún Hermann (él) fue lastimado durante la grabación de esta entrevista", dejando en claro que sólo se trata de una broma.

Mira el video acá: