Michelle Bachelet tras votar en segunda vuelta de elecciones 2024: “El gobernador es otra dimensión” - Chilevisión

La mañana de este domingo, la ex presidenta Michelle Bachelet llegó hasta la comuna de La Reina para ejercer su voto en esta segunda vuelta de estas elecciones 2024. Luego de cumplir con su deber cívico, se le consultó sobre qué se juega la centroizquierda en este proceso electoral. "Yo tengo la impresión que el gobernador es otra dimensión, porque es una dimensión regional, tiene que ver con cuanto las personas conozcan a los candidatos y candidatas, y cuando sepan qué han hecho, si es que son incumbentes y van a la reelección, por lo tanto, no creo que se pueda sacar una lectura exagerada de esto", indicó la ex Mandataria, finalizando las preguntas de la prensa.