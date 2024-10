Madre de joven denunciante encaró a tarotista denunciado por acoso sexual - Chilevisión

Tras una denuncia por acoso sexual, Misael "El Sanador del Amor", respondió a las acusaciones que contiene esta acción legal, interpuesta por una mujer cuya identidad se encuentra en reserva para evitar represalias.

La situación fue expuesta en Contigo en la Mañana, donde se mostró cómo la denunciante accedió a juntarse con él para poder encararlo frente a las cámaras, tras señalar que él le había pedido fotos desnuda y tener relaciones sexuales para "sanarla" en el plano amoroso.

La respuesta de Misael por denuncia de acoso sexual

Al respecto, Misael negó las acusaciones tajantemente y señaló: "Definitivamente no. Videos, no tienen videos, me parece que se equivocó".

Sin embargo, luego de que la madre de la denunciante lo increpara, reconoció que sí había una fotografpia y luego volvió a negar todos los hechos, argumentando que la calle no era un lugar para hablar y que él también tenía grabadas las conversaciones con la joven.

Al ser consultado sobre lo que iba a pasar en la reunión, aseguró que "yo iba a explicarle las opciones que tenía que hacer", e incluso comentó que le iba a dar una lista con los materiales que debía comprar para sanarse, negando haber ofrecido relaciones sexuales como un ritual para sanar el aspecto amoroso de una persona.

Luego, Misael comenzó a alejarse del argumentando que "me están hablando mal, como no corresponde" y agregó: "No me estoy corriendo ¡Lo que pasa es que me están atacando! ¡No es así!".

Finalmente, señaló que daría una entrevista en otro lugar y declaró: "En ningún momento le he faltado el respeto a nadie".