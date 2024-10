“En el acto íntimo”: Denuncian a conocido tarotista radial por acoso sexual - Chilevisión

Una denuncia llegó al programa Contigo en la Mañana en contra de un hombre a quien se le acusa de acoso sexual y que publicitaba rituales de limpieza energética.

Se trata de Misael "El sanador del amor", quien según el relato de la denunciante, una joven de solo 23 años, ofrecía mejorar "males amorosos".

Denuncian a tarotista por acoso sexual

La joven, cuya identidad se mantiene en reserva para evitar represalias, señaló que Misael "me dijo que para eso necesitaba una foto, pero desnuda porque estaba cargada sexualmente".

Al consultarle por qué debía ser desnuda, dijo la denunciante, el supuesto sanador le explicó que era pa "ponerme en su mesa de oraciones".

En una conversación telefónica que fue grabada por la denunciante, el denunciado le aseguró que "la única forma en que pueda sacar esa porquería (la maldición) es en el acto íntimo".

Asimismo, comentó que el hombre, quien se hizo conocido por ser tarotista en Radio Pudahuel, la citó a su oficina en un edificio en Estación Central, donde llegó con su madre y fueron recibidas por "una sistente".

"A lo que yo subo con mi mamá, el hombre sube detrás de nosotras y pone un candado (a la puerta)".

"Me hace pasar y mi mamá se queda afuera (...) me djo 'como viniste con tu mamá no te voy a poder hacer el ritual, como tú estás cargada sexualmente este es un ritual muy delicado, tenemos que estar los dos porque o si no las energías salen'", le habría dicho.

Las tres opciones del "tarotista"...

En ese encuentro, le explicó que el acto que el le realizaría tenía un costo de 400 mil pesos, pero que debido a que quería ayudarla y había llamado a la radio, podía hacerlo de forma gratuita.

Así, sin detallarle aún de qué se trataba, le explicó que tenía tres opciones: Hacerlo con él de forma gratuita, con un amigo de confianza o con su ex, pero estas últimas dos alternativas tendrían un costo.

"Yo me tengo que acostar con usted, le pregunte así y medijo que sí" , aseguró la joven, quien había estado sumida en una depresión.

Además, "me dijo 'pero no te preocupes porque esto va a ser de a poco (...) esto hasta 6 meses puede durar'" .

Al respecto, la denunciante concretó una siguiente reunión con él para increparlo frente a las cámaras de Contigo en la Mañana, momento en que Misael negó por completo las acusaciones.