“Todavía estoy enamorado...”: Revelan que Jorge Valdivia mandó más de 100 mensajes a Maite Orsini estando con su denunciante - Chilevisión

El pasado lunes y a través de su cuenta de Instagram, la diputada Maite Orsini compartió un extenso video donde se refirió a la denuncia por violación contra Jorge Valdivia, su ex pareja.

En ese contexto, este miércoles se dio a conocer parte de la declaración que realizó la militante del Frente Amplio y de manera voluntaria ante la Fiscalía en el marco de las investigaciones tras la denuncia.

Ahí la parlamentaria reveló que intercambió mensajes con el Mago justo cuando estaba con la primera de las denunciantes, aunque afirmó que en ese momento no sabía que él estaba acompañado.

Cabe mencionar que Orsini prestó declaración como testigo el pasado 11 de noviembre. Y de acuerdo a lo publicado por La Tercera, en aquella ocasión la diputada tuvo que responder por qué se contactó por teléfono con la denunciante.

Orsini afirmó que uno de los motivos era contarle a la víctima que Valdivia le envió cerca de 100 mensajes, la misma noche en que habrían ocurrido los hechos.

Según publicó el citado medio, Orsini le dijo a la fiscal que Valdivia le habló primero para recriminarla por no saludarlo en su cumpleaños.

"Me mandó un mensaje diciéndome que no podía creer que, después de todo este tiempo, yo no lo hubiese saludado por su cumpleaños. Me mandó otro mensaje que decía: 'Me duele que no me hayan saludado porque todavía estoy enamorado de ti'".

Aquellos mensaje partieron a las 22:00 horas del domingo 20 de octubre y a través de Instagram. "Él me mandaba de a 30 mensajes y yo le contestaba de dos... Hay una frase en la que me dice que, desde que nos separamos él no ha podido estar con ninguna mujer, porque a cada mujer que mira la encuentra poca cosa y no ha vuelto a tocar a ninguna mujer desde que nos separamos", contó la diputada.

Por último, Orsini señaló: "A mí me pareció que él estaba en un estado emocional alterado, pero consciente, porque no estaba escribiendo incoherencias. Sabía lo que estaba escribiendo, pero estaba muy alterado, muy frustrado, muy enrabiado", relató.