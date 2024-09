Maite Orsini sorprendió tras hablar sobre sus planes de maternidad: “Mi pareja está...” - Chilevisión

En el reciente capítulo de La Divina Comida, la diputada del Frente Amplio fue consultada sobre sus planes de convertirse en madre. "Hay muchas formas de maternar", afirmó.

La diputada Maite Orsini participó en el último capítulo de La Divina Comida, donde entregó fue consultada sobre sus planes de maternidad y habló de su relación con el ex futbolista Jorge Valdivia.

Durante su noche como anfitriona, Orsini abordó la polémica acusación de tráfico de influencias tras un control de detención a Valdivia.

"Yo no pedí nada, no lo ayudé en nada. Él no ganó nada, yo no gané nada", afirmó la parlamentaria, a lo que Paloma Fiuza, quien también estaba invitada al capítulo, le preguntó si esto pasó a mayores.

"Salió 17 días seguidos en la portada de LUN. Cadena nacional de los matinales hablando de lo muy terrible y grave que había hecho", respondió Maite.

Planes de maternidad de Maite Orsini

Más adelante, la integrante de Porto Seguro sorprendió a la diputada con una directa pregunta. "¿Te gustaría ser mamá, verdad?", consultó la bailarina brasileña.

Ante esto, Orsini sostuvo que "hay muchas formas distintas de maternar, no necesariamente pariendo. Yo soy madrina de una niña que quiero mucho. La conocí haciendo talleres en el servicio de mejor niñez y generé un vínculo muy bonito”.

“Con el tiempo fuimos trabajando ese vínculo y hoy tengo por resolución judicial autorización para poder pasar el fin de semana con ella“, reveló la legisladora.

Aunque, reconoció que “claro, no soy su madre, ella tiene a su mamá, pero también es una forma de ejercer la maternidad“.

“No descarto del todo la posibilidad de parir”, afirmó la diputada, agregando después que “por suerte mi pareja (Jorge Valdivia) está jubilado, entonces tiene harto tiempo para criar, pero no, no está dentro de mis planes embarcarme en un proyecto de maternidad de ese estilo".

"Tengo 36, tampoco tengo muchos años para hacerlo, pero no sé”, cerró la parlamentaria.

