Lo que se sabe de la muerte de conscripto en Putre: Madre acusó presuntos maltratos de superior - Chilevisión

El Ministerio de Defensa envió al subsecretario de Fuerzas Armadas a Putre para investigar este hecho que ha generado conmoción. En tanto, otros 45 conscriptos se mantienen con problemas respiratorios.

Gran conmoción ha generado la muerte de Franco Vargas, joven conscripto de 19 años que murió tras realizar una marcha en la comuna de Putre, en la Región de Arica y Parinacota.

Los hechos ocurrieron el sábado 27 de abril, cuando un pelotón emprendió una marcha de instrucción desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hacia el cuartel militar en la comuna de Putre, bajo el frío clima altiplánico.

Según la primera versión del Ejército, Franco manifestó problemas respiratorios y náuseas mientras realizaban un descanso, por lo que fue a la enfermería del predio de instrucción.

Posteriormente, fue trasladado a un Cesfam, donde se constató su fallecimiento.

Crudo relato de compañero

Contigo en la Mañana de Chilevisión tuvo acceso a un audio en que se escucha el relato de un compañero del conscripto fallecido, asegurando que la muerte fue por hipotermia.

"De Pacollo, de 4.600 metros de altura, tuvimos que bajar hasta Putre, 3.100 metros de altura. ¡Compañero, se murió un machucao, se murió un machucao!", se escucha en la declaración.

"Le dio principio de hipotermia, después le dio un ataque al corazón y era compañero nuestro, hermano. Era un camarada de nosotros, de nuestro pelotón, nuestra escuadra", afirmó.

Asimismo, indicó que Franco perdió la primera capa y avisó al capitán que "no se podía ir" y "no tenía fe de llegar" al destino: "El viejo lo trató de cobarde y lo hicieron bajar igual".

Superior habría negado chaqueta a conscripto fallecido

Romy Vargas, madre de Franco, aseguró al matinal de CHV que tiene las pruebas suficientes para comprobar que la muerte de su hijo se debió al frío que estuvo expuesto.

Dentro de los testimonios claves se encuentra la de un padre de otro soldado que fue testigo, quien reveló que un superior habría negado pasarle una chaqueta.

"El niño creo que lo estaban haciendo subir una ladera o un cerro con pura polera, sin chaqueta", señala el hombre en un audio, agregando que Franco "pedía que le dieran la chaqueta y el milico le decía que no".

Sebastián Andrade, abogado de la familia, señaló que el joven "en múltiples ocasiones pidió ponerse una primera capa y luego le pidió al coronel (...) poder ponerse un abrigo, usar la chaqueta, y se lo impidieron".

Madre de conscripto clama por justicia

"Lo que sé, por varios testimonios, es que mi hijo pidió ayuda y este tipo, que no voy a decir su nombre, le dijo que eso era de poco hombre, de maricón. Lo levantó y lo golpeó, y se desmayó", señaló la mujer entre lágrimas en Contigo en la Mañana.

En ese sentido, Romy Vargas hizo un llamado a la ministra de Defensa, Maya Fernández, iniciar una investigación para esclarecer la verdad.

"Necesito una investigación exhaustiva de lo que pasó con mi hijo. Y no quiero una militar, quiero una aparte porque necesito saber la verdad. No quedarme con las versiones que me han entregado, que han sido tan vagas e inneficientes", apuntó.

Ministra Fernández respondió a solicitud de la familia

Desde gobierno, específicamente del Ministerio de Defensa, decidieron enviar al subsecretario de Fuerzas Armadas Galo Eidelstein, a la zona para investigar este hecho.

“En cuanto supe la noticia instruí al subsecretario para las Fuerzas Armadas para que se ponga en contacto con el Ejército, de cuáles eran los antecedentes y recopilar toda la información para llevar adelante acciones concretas”, afirmó la ministra Maya Fernández.

En ese sentido, señaló que este jueves pudo conversar con la madre de la víctima y le dio "la garantía de que este ministerio, el Ministerio de Defensa, está comprometido por el esclarecimiento de los hechos, sabemos la preocupación de todas las Fuerzas Armadas”.

La ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, se refiere al sensible fallecimiento del soldado conscripto Franco Vargas, perteneciente a la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco"

45 conscriptos con problemas respiratorios

Cabe mencionar que, a raíz de esta denuncia, la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco informó que 45 conscriptos presentan "un cuadro infeccioso de origen respiratorio".

Según explica la misiva, dos de ellos fueron trasladados al Hospital Militar, mientras que cinco se encuentran internados en el Hospital Juan Noé, dos de ellos en estado grave. Otros 38 están en aislamiento en la unidad militar con monitoreo médico constante.