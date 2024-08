Habló abogado defensor de Luis Hermosilla por impasse con jueza: “No me gusta cuando me interrumpen” - Chilevisión

Juan Pablo Hermosilla, hermano del acusado, también explicó a lo que se refirió con asegurar una eventual "manipulación política" detrás de la filtración de los audios que dieron origen al caso, pidiendo una investigación acuciosa al respecto.

Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla, conversó con Contigo en la Mañana previo al inicio de la última audiencia de formalización por el Caso Audios. Una instancia en la que el acusado arriesga la medida cautelar de prisión preventiva.

En ese sentido, la defensa del imputado fue consultado respecto del estado de su hermano ad portas de la resolución de la jueza Mariana Leyton, asegurando que "está nervioso (...) pero uno tiene que llegar neutro y sin expectativas".

"Sea lo que sea que diga la jueza, esa resolución va a ser objeto de recursos y va a subir a la Corte de Apelaciones", adelantó Hermosilla.

Impasse de abogado defensor con jueza

Por otro lado, el abogado también abordó el impasse que protagonizó en la pasada audiencia con la magistrado, y que ocurrió luego que ella le solicitara enfocarse en "consideraciones de hecho" para abordar la defensa del acusado.

En ese sentido, Hermosilla indicó al matinal de CHV que "a mí no me gusta cuando me interrumpen, menos cuando llevo 3 días escuchando argumentos que eran bastante contestables y que, cuando yo llevaba 30 segundos, la jueza me decida interrumpir y me diga cómo contestar".

"Cuando defiendo a una persona como cualquier abogado, yo estoy ejerciendo un derecho constitucional, no me está haciendo un favor el juez al escucharme", enfatizó Juan Pablo Hermosilla.

"Esta es una justicia democrática y yo tengo derechos que ejercer, y creo que eso quedó claro en la audiencia", sentenció sobre el tema.

Manipulación política

Finalmente, el abogado defensor también abordó previas declaraciones que realizó y en las que apuntó a una eventual manipulación política detás de la filtración de los audios que dieron paso al destape del caso.

Fue así como aclaró que "no es que yo acuse (manipulación política), yo cuento y digo que fue un periodista de un medio relevante que me dice que aquí hubo un elemento político en el tema de la filtración, en cómo y por qué se filtra. Creo que eso es importante plantearlo como hipótesis y lo relevante es que se investigue, no lo que opine".

Por lo mismo, Hermosilla emplazó a que dicha filtración debiese ser sometida "a una investigación tan acuciosa como esta que ha llevado la Fiscalía".