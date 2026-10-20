Grave accidente de tránsito dejó 12 lesionados camino a Minera Escondida en Antofagasta

Dos vehículos menores colisionaron y uno de estos terminó volcado al medio de la ruta.

Un grave accidente de tránsito ocurrió este martes en la ruta B-475, a la altura del kilómetro 75, que va en dirección a la Minera Escondida en Antofagasta.

Ahí, dos vehículos menores colisionaron y uno de estos terminó volcado al medio de la ruta.





El Diario de Antofagasta indicó que Bomberos de la ciudad trabajó en el sitio del suceso y desde Senapred de la región confirmaron que hubo doce lesionados, quienes fueron derivados a diversos centros asistenciales como el Hospital Regional, Clínica Bupa y Mutual de Seguridad.