Gobierno suma nueva baja: Seremi de Bienes Nacionales deja su cargo

Esta renuncia se suma a otra cuatro en la región durante los primeros siete meses de la actual administración.

Este viernes se registró una nueva renuncia en el Gobierno del presidente José Antonio Kast, luego de que se confirmara la salida de Cristian Pradenas, quien se desempeñaba como seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota.

Según informó Radio ADN, la salida fue confirmada durante la tarde de este viernes, luego de que comenzaran a circular versiones sobre su renuncia al gabinete regional.





Desde la Delegación Presidencial señalaron al citado medio que se encuentran preparando una comunicación oficial respecto de la decisión.

Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente los motivos de la renuncia.