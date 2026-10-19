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Gobierno anuncia suspensión de clases en 16 comunas de la región de Valparaíso

La medida corre para los establecimientos de todas las dependencias (municipales, subvencionados, particulares y de SLEP) y busca resguardar la seguridad de todas las comunidades educativas.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Como medida preventiva ante la inminente llegada de un nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro del país, el gobierno anunció la suspensión de clases en 16 comunas de la región de Valparaíso.

A través de su cuenta de Instagram, desde gobierno señalaron que “la medida corre para los establecimientos de todas las dependencias (municipales, subvencionados, particulares y de SLEP) y busca resguardar la seguridad de todas las comunidades educativas”

Revisa lista completo de comunas que no tendrán clases este martes 20 de octubre

Región de Valparaíso

  • Los Andes
  • Calle Larga
  • Rinconada
  • San Esteban
  • Catemu
  • Putaendo
  • Santa María
  • Cabiledo
  • Petorca
  • La Ligua
  • Quillota
  • La Calera
  • Quilpué
  • Villa Alemana
  • Limache
  • Olmué

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