Gobierno anuncia suspensión de clases en 16 comunas de la región de Valparaíso

La medida corre para los establecimientos de todas las dependencias (municipales, subvencionados, particulares y de SLEP) y busca resguardar la seguridad de todas las comunidades educativas.

Como medida preventiva ante la inminente llegada de un nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro del país, el gobierno anunció la suspensión de clases en 16 comunas de la región de Valparaíso.

A través de su cuenta de Instagram, desde gobierno señalaron que “la medida corre para los establecimientos de todas las dependencias (municipales, subvencionados, particulares y de SLEP) y busca resguardar la seguridad de todas las comunidades educativas”





Revisa lista completo de comunas que no tendrán clases este martes 20 de octubre

Región de Valparaíso

Los Andes

Calle Larga

Rinconada

San Esteban

Catemu

Putaendo

Santa María

Cabiledo

Petorca

La Ligua

Quillota

La Calera

Quilpué

Villa Alemana

Limache

Olmué