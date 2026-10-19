Gobierno anuncia suspensión de clases en 16 comunas de la región de Valparaíso
La medida corre para los establecimientos de todas las dependencias (municipales, subvencionados, particulares y de SLEP) y busca resguardar la seguridad de todas las comunidades educativas.
Como medida preventiva ante la inminente llegada de un nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro del país, el gobierno anunció la suspensión de clases en 16 comunas de la región de Valparaíso.
A través de su cuenta de Instagram, desde gobierno señalaron que “la medida corre para los establecimientos de todas las dependencias (municipales, subvencionados, particulares y de SLEP) y busca resguardar la seguridad de todas las comunidades educativas”
Revisa lista completo de comunas que no tendrán clases este martes 20 de octubre
Región de Valparaíso
- Los Andes
- Calle Larga
- Rinconada
- San Esteban
- Catemu
- Putaendo
- Santa María
- Cabiledo
- Petorca
- La Ligua
- Quillota
- La Calera
- Quilpué
- Villa Alemana
- Limache
- Olmué
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