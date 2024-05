¿Por qué solicitaron revisar el arresto domiciliario contra Cathy Barriga? Fiscalía ya notificó la petición - Chilevisión

Este viernes la Fiscalía presentó un escrito ante el 9° Tribunal de Garantía para solicitar una audiencia de revisión de cautelares contra Cathy Barriga, ante el incumplimiento del arresto domiciliario.

Hace unos días, se conoció que la defensa de Cathy Barriga solicitó que se le redujera la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, pero el tribunal negó dicha petición.

No obstante, ante la petición de la defensa de Barriga al tribunal para que pudiera asistir junto a su hijo a terapia los días viernes, la entidad accedió a la misma, logrando una pequeña victoria para la ex alcaldesa de Maipú en medio de la investigación que está llevando la Fiscalía en su contra por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Fiscalía Oriente solicita audiencia de revisión de cautelares de Cathy Barriga

Este viernes por la tarde, la Fiscalía Oriente emitió un comunicado donde informó que presentó un escrito ante el 9° Tribunal de Garantía para solicitar una audiencia de revisión de las cautelares contra Barriga.

Lo anterior se debe “a los incumplimientos reiterados de la imputada Cathy Barriga a la medida cautelar de arresto domiciliario total que le fue impuesta el 16 de enero, fecha en la que fue formalizada por los delitos fraude al fisco y falsificación de instrumento público cometidos entre los años 2026 y 2021”.

En el comunicado también se indicó que los incumplimientos fueron en las siguientes fechas: 12-04-2024, 23-04-2024, 25-04-2024 y 28-04-2024.

Cuatro veces Cathy Barriga no ha respondido a las visitas de Carabineros

El diario La Tercera informó que este jueves Carabineros de la Tenencia de Malloco, comuna de Peñaflor, notificaron al tribunal una serie de faltas a la medida cautelar por parte de Cathy Barriga.

“Solicita a usted un pronunciamiento, debido que se ha concurrido a dar cumplimiento a lo dispuesto por ese tribunal, sin embargo, no se ha podido materializar en cuatro ocasiones”, dice parte del escrito de Carabineros al cual tuvo acceso el citado medio.

Se detalló que la primera visita que no fue respondida por la ex alcaldesa fue el el 12 de abril cuando se realizó un control a las 2:48 horas. Los otros fueron el 23 de abril, a las 1:22 horas, el 25 de abril, a las 3:11 horas, y el 28 de abril a las 6:48 horas, donde Carabineros informó "“la requerida NO atiende al personal policial, para realizar el respectivo cumplimiento”.

Por estos reiterados incumplimientos, la Fiscalía Metropolitana Oriente insistiría ante el tribunal con la solicitud de prisión preventiva para Cathy Barriga.