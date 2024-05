Ex conscripto reveló detalles del trato que recibía de funcionarios: “Son como viejos verdes” - Chilevisión

En conversación con Contigo en la mañana, Cristóbal Sanhueza habló tras la muerte de su compañero, Franco Vargas y denunció que "hay algunos que realmente no merecen ser instructores".

Un compañero del conscripto fallecido en Putre entregó un nuevo relato contando detalles de los tratos que recibían por parte de los oficiales del Ejército.

En conversación con Contigo en la mañana, Cristóbal Sanhueza indicó que "hay algunos que realmente no merecen ser instructores. Y ellos saben quiénes son".

"El enfermero que estaba de campaña, súper inhumano (...) una de las cosas que más me dio lata vivir fue que a un compañero le dio taquicardia por una instrucción diurna. Se le sube a la ambulancia, se le estabiliza y después se le tira como si fuese un perro a la tierra", reveló.

Con respecto al día de la tragedia, Cristóbal recordó que "desde el momento en que nos formamos para salir a la marcha, nos dimos cuenta que era un frío que obligatoriamente requería ese cargo (ropa) (...) yo sentí que podría haber perdido una mano o un dedo, por necrosis".

"Eran puros viejos verdes"

Continuando con su relato, el ex conscripto aseguró que le habrían negado el poder abrigarse el día de la marcha y que "exigí ponerme guantes y se me negó totalmente".

"Incluso se me reprochó por eso, se me trató mal (....) (me decían) que no fueramos cobardes, maricones (sic), que no fueramos lesbianas, como ellos se referían", recordó.

VER MÁS SOBRE PUTRE

En esa línea, agregó que "quiero hacer un paréntesis, de verdad la gran mayoría de ahí son como viejos verdes. Hablaban todo el tiempo de puras vulgaridades, es horrible. Hay alguien que tiene que corregir muchas cosas dentro de esa institución".

Cesfam contradice a Ejército

Cabe recordar que en las últimas horas, el Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde atendieron al conscripto fallecido, Franco Vargas, salió a desmetir al Ejército, asegurando que el joven llegó con vida al recinto.

"Fue estabilizado por el enfermero militar y posteriormente trasladado al Cesfam de la comuna de Putre, lugar en el que lamentablemente se constata su deceso”, detalló.

“Se constató que esta persona venía sin signos vitales, ni tampoco con respuesta a estímulos verbales ni físicos”, indicó el médico Aldo Rivera, director del Cesfam.