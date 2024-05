"Siempre nos pasan a llevar los micreros", acusó el joven afectado, quien este miércoles vivió un fuerte altercado con el conductor al intentar pagar su pasaje con un billete de mil pesos.

Un joven estudiante de enfermería fue víctima de una agresión de un conductor luego de intentar pagar en una micro del transporte público con su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) en Concepción, Región del Biobío.

El hecho ocurrió este miércoles y fue registrado en video por un testigo que presenció la escena, quien más tarde lo publicó en Instagram y posteriormente recibió un comentario del propio afectado.

"Soy la persona del video. El conductor me agredió, primero verbalmente y después se paró a intentar bajarme de la micro. El video solo es de la parte del final", comentó, justo antes de explicar lo ocurrido.

"Yo iba a pagar pasaje estudiante con mil pesos y esto desencadenó la furia del conductor, quien me dijo que me bajara o él lo iba a hacer, yo no quise porque no es justo (...) después de tantos insultos se abalanzó sobre mí para intentar bajarme y botar el celular", relató.

En su testimonio, el estudiante señaló que el chofer lastimó su hombro izquierdo y que, luego de bajar de la máquina, fue hasta Carabineros a constatar lesiones e interponer una denuncia.