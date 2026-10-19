19/ 10/ 2026 22:51

“Esa era su pasión”: Habla hermano de una de las víctimas de avalancha en Portillo

Este jueves se reactivará el operativo de búsqueda de la tercera persona fallecida en Portillo tras una avalancha que arrastró a siete excursionistas. Y es que, debido al sistema frontal que se debería extender hasta este miércoles, las faenas fueron suspendidas. Mientras continúan diligencias de la PDI y Fiscalía, dos familias ya despiden a sus seres queridos, entre ellos la hija de la conocida actriz Luz Jiménez. Al respecto, Cristóbal, hermano de Rodrigo Peña, excursionista fallecido, conversó con CHV Noticias: “Montañismo hacía hace aproximadamente unos 10 años. Le gustaba mucho el contacto con la naturaleza; esa era su pasión”.