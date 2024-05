Entre llantos: Así fue la declaración de Sebastián Zamora, el ex carabinero acusado de lanzar a joven por Puente Pío Nono - Chilevisión

El acusado rompió su derecho a guardar silencio y, en el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, recordó lo ocurrido y respondió las preguntas de Fiscalía, que lo acusa del delito de homicidio frustrado

Este jueves se desarrolló la segunda jornada del juicio en contra del excarabinero acusado de empujar a un adolescente al lecho del río Mapocho desde el puente Pío Nono, hecho ocurrido el pasado 2 de octubre de 2020 en medio de manifestaciones por el estallido social.

En el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el acusado Sebastián Zamora renunció a su derecho a guardar silencio, declaró por más de 4 horas y respondió a las preguntas formuladas por Fiscalía, que lo acusa del delito de homicidio frustrado.

Su relato se centró en explicar en detalle lo que sucedió aquel día, cuando el jefe del escuadrón 16 emanó una orden de arremetida hacia dicho puente para dispersar a los manifestantes, momento en el que identificó al joven que participaba de la protesta.

Ex carabinero rompió en llanto al relatar lo ocurrido en marzo de 2020

"Logro ver a una persona que estaba con un objeto tipo lanza intentando agredir a los funcionarios que estaban adentro del carro... esta persona fue bastante fácil identificarla, ya que portaba una capucha color blanca y en su cabeza tenía un color naranjo muy llamativo", recordó.

La escena que marcó la jornada fue cuando Zamora secó sus lágrimas con un pañuelo en medio de la declaración. Luego, continuó: comenzó a acercarse a la baranda del puente, según él, con el objetivo de detenerlo, y explicó en detalle la maniobra que realizó.

"Abro mis brazos y al momento de llegar a la persona, esta se gira, hace un movimiento como de giro hacia la izquierda e impacta su hombro con mi pecho, lo que hace que choquemos y yo salga proyectado un par de metros hacia el norte deslizándome, perdiendo el equilibrio mientras que, lamentablemente, la persona sale proyectada hacia la baranda del puente", aseguró.

Según su relato, en ese momento se asomó por la baranda y se percató que el joven estaba en el río, tras caer por más de 7 metros de altura.

Luego, afirmó haber entrado en estado de desesperación y buscó a un superior para recibir órdenes. Al revisar los registros de la carpeta investigativa se logra escuchar que el ex carabinero dice en reiteradas ocasiones la frase "lo maté".

"Pero no era un lo maté de celebración, sino un lo maté de urgido, de pena, de no sé, nunca pensé que...", aclaró. Tras la declaración de Zamora, que aún no termina, queda por conocer la declaración de testigos y peritos con los cuales se intentará determinar si hubo o no intencionalidad por parte del excarabinero al realizar esta maniobra.