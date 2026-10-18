Encuesta Criteria: 68% cree que las demandas que originaron el estallido social siguen sin resolverse

La última encuesta de Agenda Criteria también arrojó que un 63% afirma que hoy existen motivos para volver a manifestarse.

A siete años del Estallido Social, un 59% de la población considera que el movimiento fue negativo para Chile, mientras que un 41% lo evalúa como un hecho positivo, según Agenda Criteria.

Según la última entrega de la encuesta, tras una caída constante desde 2020, la valoración positiva registró su primer aumento en la serie histórica, subiendo cuatro puntos en comparación con el año 2025.

Respecto a las demandas sociales, un 68% cree que siguen sin resolverse . Pese a ser una percepción mayoritaria, la cifra cayó por segundo año consecutivo desde el 80% de 2024.





En tanto, un 63% afirma que hoy existen motivos para volver a manifestarse, postura compartida en casi todos los sectores políticos, salvo en la derecha (36%).

A su vez, el estudio refleja una menor asociación con la violencia: un 39% cree que el Estallido es la principal causa del aumento de la delincuencia, frente al 45% alcanzado en 2025.

Asimismo, un 44% considera que la revuelta fue solo la expresión violenta de un grupo minoritario de extremistas, cifra que descendió dos puntos respecto a 2025.