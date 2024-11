La emocionante historia de Josefa Farías en la Teletón 2024: “Me reconcilié con la silla de ruedas” - Chilevisión

Josefa Farías, de 24 años y madre de un hijo, emocionó con su historia en la Teletón 2024. En junio de 2023, a un año de terminar su carrera y tras regresar de un intercambio en España, comenzó a sentir un fuerte dolor en su espalda, cuyo diagnóstico terminó siendo una mielitis transversa. Tras iniciar su proceso de rehabilitación y superar diferentes desafíos, aseguró que "me reconcilié con la silla (de ruedas) y la aprendí a amar de una manera porque sentía que ella me daba la independencia". "Nunca me imaginé vivir una situación así", contó durante la entrevista con Eduardo Fuentes.