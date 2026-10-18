18/ 10/ 2026 22:44

Buscan a mujer desaparecida hace cuatro meses en Nueva Imperial: Aún no hay pistas de su paradero

Una familia lleva más de cuatro meses buscando a María Verónica Hernández Catrilao, una mujer de 46 años a quien se le perdió el rastro el pasado 10 de junio en Nueva Imperial. La mujer es insulinodependiente y tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA). Pese a las labores de búsqueda, hasta ahora no han logrado obtener pistas sobre su paradero. Por eso, su familia hace un llamado desesperado a la comunidad para que cualquier persona que tenga información la entregue a las policías.