Desborde del río Mapocho provoca evacuación en Talagante: Activan alerta SAE

El organismo llamó a evacuar el sector Campamento Rivera del Río, en la Región Metropolitana, debido al desborde del cauce. Además, activó la mensajería SAE para alertar a la población.

El desborde del río Mapocho en la comuna de Talagante, Región Metropolitana, llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a solicitar la evacuación de un sector durante este jueves.

A través de sus redes sociales, el organismo informó que la medida afecta específicamente al sector Campamento Rivera del Río, debido al desborde del cauce.

Ante esta situación, Senapred activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para advertir a los habitantes de la zona y solicitar que abandonen el sector afectado.





Senapred solicita evacuar sector de Talagante

En su comunicado, el organismo hizo un llamado a la población a mantener la tranquilidad y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.

“Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad”, señaló Senapred a través de su cuenta oficial en X.

Asimismo, recordó a quienes deban evacuar que es importante considerar a sus mascotas y sus necesidades durante el traslado hacia zonas seguras.

Hasta el momento, el organismo no ha detallado en el comunicado la cantidad de personas afectadas ni eventuales daños materiales producto del desborde del río Mapocho.