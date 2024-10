Denuncia contra Manuel Monsalve: ¿Por qué la PDI llegó hasta un restaurante peruano? - Chilevisión

Durante la tarde de este jueves, efectivos de la PDI llegaron hasta un local gastronómico en calle Mac Iver en el marco de la investigación contra el ex subsecretario del Interior.

Durante la tarde del jueves, personal de la Policía de Investigación llegó hasta un restaurante peruano ubicado en el centro de Santiago tras la denuncia en contra de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior.

Monsalve renunció al cargo este jueves tras darse a conocer la acción judicial en su contra por el presunto delito de violación.

Dentro de las primeras diligencias policiales se encuentran la incautación del celular de la ex autoridad de gobierno y un operativo en un local gastronómico en calle Enrique Mac Iver.

Caso Monsalve: ¿Por qué la PDI llegó hasta un restaurante peruano?

Los efectivos de la PDI concurrieron hasta el restaurante Ají Seco Místico, especializado en comida peruana, donde permanecieron por alrededor de 30 minutos.

De acuerdo a antecedentes entregados por la denunciante, quien sería una funcionaria de la Subsecretaría del Interior, fue en este lugar donde Monsalve la habría citado previo al presunto ataque.

Por lo anterior, los policías efectuaron una toma de declaraciones al administrador y trabajadores.

Se trataría del segundo trabajo investigativo en el lugar durante esta semana. Anteriormente, investigadores se habrían dirigido con el objetivo de recopilar imágenes de las cámaras de seguridad.

Por otra parte, también se realizaron diligencias en el Hotel Panamericano, ubicado en calle Teatinos, donde se estaba hospedando el ex subsecretario.

"No conocemos al caballero"

En entrevista con Contigo en la Mañana, José Avellaneda, administrador del restaurante Ají Seco, señaló que "acá entra una cantidad de gente de toda índole y nosotros no identificamos al público que viene".

"No conocemos al caballero (Monsalve)", dijo Avellaneda, asegurando que el ex subsecretario no era un cliente frecuente y recién se enteró que estuvo en el recinto cuando llegó personal de la PDI.