Conscripto relató estremecedor pedido de Franco Vargas antes de morir: “No lo tomaron en cuenta” - Chilevisión

Andrés entregó su versión de los hechos a Contigo en la Mañana, luego de haber sido de la fatídica marcha en Putre, sufriendo consecuencias médicas. "No fue el único que subió enfermo", dijo.

Un relato clave y estremecedor fue el que entregó Andrés a Contigo en la Mañana, dando a conocer lo que vivió al ser parte de la marcha en Putre que culminó con la muerte del conscripto de 18 años, Franco Vargas.

El conscripto fue recientemente dado de alta tras sufrir una bronquitis y aclaró que era parte de un pelotón diferente al de Franco. Aún así, sabía que "al igual que otros, vivía condiciones que no eran muy favorables".

"Sin duda alguna pudo haber sido evitable (su muerte) tomadas las medidas correspondientes", enfatizó Andrés.

Gritos de ayuda durante la marcha

La fatídica marcha de campaña se inició a las 6 de la mañana del 27 de abril, cuando "había una sensación térmica de -2 grados como mucho, pero aún así es suficiente como para que haya ocurrido este desenlace".

"Se especula bastante que él (Franco) habló con mi capitán y le comentó que no estaba apto para ser parte de esta marcha, y eso es una lástima, porque desde ese punto se hubiese evitado todo", continuó contando el conscripto al matinal de CHV.

Posteriormente, "durante la marcha, él lo vociferó (que no estaba apto) a gritos, pero en ese punto no se podía hacer nada al respecto".

Aún así, aseguró que lo ocurrido superó las capacidades de los cabos responsables, apuntando a los mandos altos.

"Habían cosas que pasaban. Se extraviaban implementos de abrigo y no había repuestos, había falta de insumo, estábamos en infraestructura en condiciones que dejaban bastante que desear", expuso.

"Se omiteron protocolos"

En ese sentido, Andrés indicó que ya estaba resfriado antes de iniciar la marcha y que, pese a haber advertido esto, debió ser parte de la campaña.

"Es algo como si se hubiese hecho con prisa todo el prcoedimiento, se omitieron protocolos que se supone ya estaban prestablecidos del año anterior, como el control para ver si uno está apto para estar a dicha altura", dijo.

"No fui el único que subió enfermo. Algunos subieron con resfriados menores que allá evolucionaron", complementó.

Es más, acusó que "hubo ocasiones en Putre donde preguntaron si alguien se quería ir, y nos ordenaron abrazar a nuestros camaradas para que no se fueran".

Ayuda que recibió Franco Vargas

En medio de la marcha, Andrés indicó que "no se veía nada, estaba todo bastante oscuro. Franco exclamó que no podía seguir, gritó, y no lo tomaron en cuenta".

"Pero cuando se percataron que efectivamente estaba mal, todos hicieron todo lo posible para ayudarlo, lo motivaron", agregó.

Al ser consultado sobre una posible evacuación, explicó que se encontraban en un punto donde había zanjas y arbustos espinosos, por lo que no se podía concretar un traslado en auto. Sólo quedaba avanzar hacia un punto de evacuación.

"Lo estaban intentando llevar a un punto de evacuación, siendo llevado brazo en hombro por dos de mis cabos. Hicieron todo lo que pudieron para llevarlo lo antes posibles y llegó un camión", continuó.

En ese instante, "Franco se desploma en el suelo y le quitan el chaleco para revisarlo. Él pierde la conciencia, no se mueve".

Posteriormente Franco fue llevado en este camión y "sospecho que acudieron a la enfermería". Pero después "lo trasladaron en una camioneta que después vimos pasar en la marcha a toda velocidad, tocando la bocina".

Una vez culminada la campaña, según relató Andrés, pudieron cambiarse de ropa y los llamaron a formarse. Allí les informaron sobre la muerte de su compañero.

"Se nos dice algo que a algunos nos molestó, y es que Franco murió haciendo casi algo que le gustara, cuando él en realidad estaba en completo disgusto con lo que estaba pasándole. Todos nosotros nos quedamos para adentro y hasta el día de hoy siento que no lo puedo dimensionar bien", sentenció.