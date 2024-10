Chadwick habló en exclusivo con CHV Noticias: “Dejemos que las instituciones funcionen” - Chilevisión

En exclusiva con CHV Noticias, el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a su investigación en el Caso Audios, debido a una nueva arista donde se indagan delitos de tráfico de influencias. Al respecto, señaló que "en este caso, en forma precisa no he sido citado por parte de la Fiscalía en ninguna calidad". Además, aseguró que se encuentra tranquilo sobre dicho proceso legal, sin embargo, respecto de los dichos de algunos diputados oficialistas, donde se le tildó de "motor de tráfico de influencias", sentenció: "No es así, nunca ha sido así y por esas expresiones yo me he querellado". Al ser consultado sobre si tiene miedo de ir a la cárcel, respondió: "Esa pregunta no corresponde" y declinó referirse sobre si ha visitado a su amigo, el imputado Luis Hermosilla.